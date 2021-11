T20 World Cup: टीम इंडिया को हराकर भारत में जन्मे इस कीवी खिलाड़ी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

दुबईः आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को हुए करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से जबरदस्त मात दी. इस मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया की आगे की राह लगभग मुश्किल हो गई है. हालांकि, उसे अभी तीन मैच खेलने हैं.

ईश सोढ़ी ने किया प्रभावित

इस मैच के हीरो रहे ईश सोढ़ी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट अपने नाम किया. उनका यह प्रदर्शन आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा. लेग स्पिनर सोढ़ी ने भारत के खिलाफ कड़ी गेंदबाजी करके न सिर्फ मैच को जीता, बल्कि उनको लगभग टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. उन्होंने अपने 4 ओवर में 17 रन देकर दो विकेट झटके. सोढ़ी ने अपने जन्मदिन पर यह उपलब्धि हासिल की.

ये भी पढ़ेंः भारतीय दिग्गज ने बताया, इन दो टीमों के बीच होगा T20 World Cup 2021 का फाइनल

"It's a great result for us. A fair bit of thinking went in to this game, so it was a great effort by the boys." - @ish_sodhi on the @BLACKCAPS World Cup win! #TheProjectNZ pic.twitter.com/DY9waMuL9Y

— The Project NZ (@TheProject_NZ) November 1, 2021