CSK vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, माही के धुरंधरों की पहले गेंदबाजी

नई दिल्ली: आईपीएल में आज महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों का मुकाबला डेविड वार्नर की ऑरेंज आर्मी से होने जा रहा है. सीजन के 23वें मुकाबले में लगातार हार से परेशान सनराइजर्स हैदराबाद को जीत की तलाश है तो वहीं चेन्नई भी पहली पॉजिशन के लिए RCB से संघर्ष कर रही है.

डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपरकिंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया.

Toss Update: @SunRisers have won the toss and they have opted to bat first against @ChennaiIPL https://t.co/dvbR7X1Kzc #VIVOIPL #CSKvSRH pic.twitter.com/8wmi572lJo

