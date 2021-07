श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने समय से पहले अचानक किया संन्यास का ऐलान, टीम में मची खलबली

नई दिल्ली: इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही श्रीलंकाई टीम को एक और बड़ा झटका लगा. टीम मैनेजमेंट में चल रही अंदरूनी खींचतान अब चरम पर पहुंच चुकी है. भारत के खिलाफ टी 20 सीरीज में जीत दर्ज करने के बावजूद कप्तान और खिलाड़ियों के बीच कलह जारी है.

इसुरू उडाना ने किया संन्यास का ऐलान

श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 33 वर्षीय क्रिकेटर ने शनिवार को इस बात की घोषणा करते हुए तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया. भारत के खिलाफ हाल में हुई सीरीज में लंकाई टीम में थे और 2 टी 20 मुकाबले खेले थे. इसके बाद भी कहा जा रहा था कि उन्हें टीम में ज्यादा वरीयता नहीं दी जा रही है.

Thank you very muchLove you all. Stay safe. #goodbye #IZY17 pic.twitter.com/4dXt72bMn0

— Isuru Udana (@IAmIsuru17) July 31, 2021