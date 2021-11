T20 World Cup के सेमीफाइनल मैच में हारा पाकिस्तान, कोई रोया तो किसी ने लिए मजे

नई दिल्लीः आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रोमांचक मुकाबले में मात दी है. इस हार के साथ ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को भी करारा झटका लगा है. साथ ही ऑस्ट्रेलिया अब 14 नवंबर को फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगा. पाकिस्तान की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

ऐसा रहा मुकाबला

पाकिस्तान ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए रिजवान और फखर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के सामने 177 रनों का लक्ष्य रखा था. इस लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 ओवर में हासिल कर लिया। मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने मिलकर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया।

हारा हुआ मैच जीती ऑस्ट्रेलिया

96 रन पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी ऑस्ट्रेलिया के लिए वेड और स्टोइनिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। स्टोइनिस ने 31 गेंद में नाबाद 40 और वेड ने 17 गेंद में नाबाद 41 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया। पाकिस्तान की इस हार के बाद ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई। बता दें कि पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज पर एक भी मुकाबले में शिकस्त नहीं झेलनी पड़ी थी. लेकिन पहले ही मैच में मिली हार के बाद उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा.

This is what happens when your team plays well. Fans get engaged. Thats why this World Cup was so important for us. pic.twitter.com/u9nfRYS8Ye

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 11, 2021