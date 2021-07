Tokyo Olympics में हिस्सा लेंगे टेनिस स्टार जोकोविच, गोल्डन स्लैम जीतकर इतिहास रचने का मौका

Tokyo Olympics 2020: खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक का आयोजन इस साल जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है. भारतीय खिलाड़ी भी इस महासमर में हिस्सा लेने पहुंचने लगे हैं. लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि मौजूदा समय में दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे. जोकोविच ने खुद ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी. इस मुकाबले में टेनिस के इस दिग्गज खिलाड़ी के पास गोल्डन स्लैम जीतकर इतिहास रचने का मौका होगा.

विम्बलडन पर जमाया था कब्जा

हाल ही में जोकोविच ने विम्बलडन के खिताब पर कब्जा जमाया था. चैम्पियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा कि वह टोक्यो ओलंपिक खेलेंगे जिससे गोल्डन स्लैम का उनका सपना पूरा हो सकता है. 34 साल के जोकोविच ने ट्वीट किया कि उन्होंने टिकट करा ली है और ओलंपिक में सर्बिया के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात है.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021