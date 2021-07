Tokyo Olympics 2020 Updates: शूटिंग में मेडल पक्का! फाइनल में पहुंचे सौरभ चौधरी

नई दिल्लीः Tokyo Olympics 2020 Updates: टोक्यों ओलंपिक के आगाज के साथ ही खुशखबरी आ गई है. निशानेबाजी में भारत का एक मेडल करीब पक्का हो गया है. सौरभ चौधरी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है. वह क्वालिफिकेशन राउंड में पहले स्थान पर रहे. उन्होंने कुल 586 अंक हासिल किए. वहीं, भारत के ही अभिषेक वर्मा 575 अंकों के साथ 17वें नंबर पर रहे. सौरभ चौधरी ने 6 सीरीज में 95, 98, 98, 100, 98 और 97 अंक बटोरे.

#Tokyo2020 | 10m Air Pistol Men's event: Saurabh Chaudhary (in file photo) finishes No.1 in qualification and qualifies for the medal round, Abhishek Verma misses out. pic.twitter.com/PbEURJUlz2

— ANI (@ANI) July 24, 2021