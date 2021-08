Tokyo Olympics 2021: नीरज चोपड़ा को बधाई देने वालों का लगा तांता, गर्व से चौड़ा हुआ भारत का सीना

नई दिल्ली: इन दिनों पूरी दुनिया पर टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) का खुमार चढ़ा हुआ है. टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर पूरे देश को नाज है. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है. उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है.

नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास

नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को ही नहीं दुनिया को रोमांचित कर दिया. ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला. बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था.

ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत को केवल 9 स्वर्ण पदक ही मिले थे और अब उन्होंने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया. अभिनव बिंद्रा के बाद वे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है. नीरज ने भाला फेंक इवेंट में इतिहास रच दिया और एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने.

बधाई देने वालों का लगा तांता

नीरज चोपड़ा की जीत के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है. उनके प्रदर्शन से पूरे देश में खुशी की लहर है. हर हिंदुस्तानी नीरज की महान उपलब्धि से खुद पर गर्व कर रहा है. नीरज को बधाई देने वालों की लिस्ट में कई मशहूर क्रिकेटर्स भी तांता लग गया है.

मोहनदास मेनन, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश प्रसाद जैसे क्रिकेटर्स ने अपने ट्वीट के जरिए नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं भी देना शुरू कर दिया है.

वेंकटेश प्रसाद ने जाहिर की खुशी

#NeerajChopra what a champion, just second ever Individual #GoldMedal, first ever medal in Athletics. And a Highest ever medal tally for India at the Olympics. Filled with pride . pic.twitter.com/C3KoIfbpsM Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) August 7, 2021

वेंकटेश प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा, 'नीरजचोपरा क्या चैंपियन है, अब तक का दूसरा व्यक्तिगत #गोल्डमेडल, एथलेटिक्स में अब तक का पहला पदक और ओलंपिक में भारत के लिए अब तक का सर्वोच्च पदक गर्व से भरा हुआ हूं'.

हार्दिक पांड्या ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'चैंपियन नीरज चोपड़ा'.

Champion #NeerajChopra, you beauty Take a bow pic.twitter.com/yYe8oO8VSQ hardik pandya (@hardikpandya7) August 7, 2021

मोहनदास मेनन ने हैशटैग के साथ लिखा, 'ताजा जानकारी! जब काम पूजा बन जाता है'.

कार्तिक त्यागी ने बधाई देते हुए लिखा, 'चैंपियन नीरज चोपड़ा आपकी खूबसूरती'.

गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, 'इनका हाथ 1.3 अरब लोगों की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है.'

सचिन तेंदुलकर ने बधाई देते हुए लिखा, नीरज ने जैवेलिन को पहुंचाया सूरज तक'!

नीरज ने जैवेलिन को पहुंचाया सूरज तक! India shines brighter today because of you, Neeraj. Your javelin carried the tricolour all the way and made it flutter with the pride of every Indian. What a moment for Indian sport!#Olympics #Tokyo2020 #Athletics #Gold pic.twitter.com/FZ52Ti6EZc Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 7, 2021

बता दें कि नीरज चोपड़ा सेना में अधिकारी हैं और उन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया. वे किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर टोक्यो में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा किया.

