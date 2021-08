हार्दिक पांड्या से लेकर गौतम गंभीर ने दी P. V. Sindhu को जीत की बधाई, गर्व से चौड़ा हुआ भारत का सीना

नई दिल्ली: इन दिनों पूरी दुनिया पर टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) का खुमार ऐसा चढ़ा हुआ है कि लोगों को हर खेल और प्रतियोगिता में सिर्फ यही नजर आ रही है. रियो ओंलपिक के बाद पीवी सिंधू ने टोक्यो में भी मेडल पर कब्जा किया. उन्होंने चीन की ही बिंगजियाओ को कांस्य पदक के लिये हुए मुकाबले में शिकस्त दी. सिंधू ने शुरुआती दोनों सेट जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया.

बधाई देने वालों का लगा तांता

पी वी सिंधु की जीत के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है. उनके प्रदर्शन से पूरे देश में खुशी की लहर है. हर हिंदुस्तानी मीराबाई की महान उपलब्धि से खुद पर गर्व कर रहा है. पी वी सिंधु को बधाई देने वालों की लिस्ट में कई मशहूर क्रिकेटर्स भी तांता लग गया है.

क्रिकेटर्स ने जाहिर की खुशी

वीरेन्द्र सहवाग, दिनेश कार्तिक, ऋद्धिमान साहा, इशांत शर्मा जैसे क्रिकेटर्स ने अपने ट्वीट के जरिए पी वी सिंधु को शुभकामनाएं भी देना शुरू कर दिया है.

वीरेन्द्र सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू सभी को जोड़े पी वी सिंधु. दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला. कांस्य की बधाई'.

Isaayi Muslim Sikh Hindu,

Sabko jodein #PVSindhu .

First Indian woman to win two Olympic medals.

Congratulations on the #Bronze pic.twitter.com/D0CvxszTC4 — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 1,

इशांत शर्मा ने लिखा, 'सनसनीखेज सिंधु !! 2 ओलिंपिक, 2 मेडल !! आपने देश को गौरवान्वित किया है. इस भारी जीत के लिए हार्दिक बधाई'.

ऋद्धिमान साहा ने ट्वीट कर लिखा, 'पूरे भारत को बधाई पी वी सिंधु अति गर्व का क्षण! जय हिन्द'!

Congratulations to the whole of India @Pvsindhu1 has done it! Super proud moment! Jai Hind!#Olympics #PVSindhu — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) August 1, 2021

हार्दिक पांड्या ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'बधाई हो पी वी सिंधु'.

गौतम गंभीर ने हैशटैग के साथ लिखा, 'तिरंगा उठाए बिना वो कभी वापस नहीं आती!'.

गौरतलब है कि कल सिंधु सेमीफाइनल मुकाबले में हार गईं थी और उनका ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना अधूरा रह गया था. पीवी सिंधु पहले गेम में भी चीन की बिंगजियाओ पर भारी पड़ी हैं. उन्होंने 21-13 से पहला गेम जीत लिया है. पहला गेम 23 मिनट तक चला.

