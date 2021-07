मणिपुर पहुंचते ही एडिशनल एसपी बनीं मीराबाई चानू, सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

इंफाल: मणिपुर राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर लौटी भारोत्तोलक मीराबाई चानू का एक भव्य समारोह में स्वागत किया. हवाई अड्डे पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह, उनकी सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी , मीराबाई के परिवार के सदस्य, दोस्त और प्रशंसक मौजूद थे.

मीराबाई हवाई अड्डे से मणिपुर राज्य सरकार के सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंची, जिसकी मेजबानी मुख्यमंत्री ने की थी. मुख्यमंत्री ने उन्हें एक करोड़ रूपये का चेक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (खेल) के पद पर नियुक्ति का पत्र सौंपा. मीराबाई के टोक्यो में पदक जीतने के बाद ही उन्होंने इस पुरस्कार की घोषणा की थी.

We are filled with so much joy to felicitate the “Pride of our Nation” @mirabai_chanu at City Convention Center Imphal today. As announced, the State Government has extended a reward of Rs 1 Crore & also handed over the appointment order of Addl. SP (Sports) to Mirabai Chanu. pic.twitter.com/S7cNKv4v43

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) July 27, 2021