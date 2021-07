Tokyo Olympics 2020 Day 2 Schedule : दूसरे दिन भारत की निशानेबाजी-भारोत्तोलन में है मेडल पर नजर, जानिए पूरा कार्यक्रम

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुक्रवार को रंगारंग समारोह के साथ आगाज हो गया. भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनदीप सिंह और छह बार की विश्व वितेजा बॉक्सर एमसी मैरीकॉम ने भारतीय दल की अगुआई की. दोनों ने भारत का तिरंगा लहराते हुए इस बात के संदेश दिया कि भारतीय दल अगले 17 दिन अपनी योग्यता, क्षमता और कौशल के बल पल पर देश का परचम लहराएगा.

टोक्यो ओलंपिक की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने से पहले ही 23 जुलाई को तीरंदाजी की स्पर्धाओं की शुरुआत हो गई. लेकिन सही मायनों में खेलों की शुरुआत 24 जुलाई को होने जा रही है. ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन की शुरुआत महिलाओं की 10 मीटर एयर रायफल स्पर्धा के क्वालीफिकेशन राउंड के साथ होने जा रही है. जिसमें भारत की ओर से इलावेनिल वलारिवन और अपूर्वी चंदेला चुनौती पेश करती नजर आएंगी. वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी.

आईए जानते हैं ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन यानी 24 जुलाई को क्या है भारतीय टीम का क्या है कार्यक्रम:

निशानेबाजी:

5:00 AM: महिलाओं की 10 मीटर एयर रायफल स्पर्धा का क्वालीफिकेशवन राउंड: इलावेनिल वलारिवन और अपूर्वी चंदेला

6:00 AM: तीरंदाजी: मिश्रित टीम 1/8 एलिमिनेशन राउंड( प्रवीण जाधव/दीपिका कुमारी vs चिन चुन तांग/ चिया एन लिन, चीनी ताईपे)

6:30 AM:हॉकी: पुरुष, पूल ए-भारत बनाम न्यूजीलैंड

7:15 AM: इलावेनिल वलारिवन और अपूर्वी चंदेला(यदि क्वालीफाई कर पाए तो)

जूडो:

7:30 AM बजे से: महिलाओं की 48 किग्रा भारवर्ग(एलिमिनेशन राउंड 32)

सुशीला देवी बनाम इवा सेरनोविक्जकीस, हंगरी

7:30 AM: रोविंग: पुरुषों की युगल स्कल्स हीट( अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट)

टेबल टेनिस:

08:30 AM: मिक्स्ड डबल्स राउंड ऑफ 16 (अचंत शरद कमल/मनिका बत्रा vs युन जू लिन/ चेंग आई, चीनी ताई पे)

टेनिस:

08:30 AM(लगभग): पुरुष एकल: सुमित नागल vs डेनिस इस्टोमिन, उजबेकिस्तान)

बैडमिंटन:

08:50 AM: पुरुष युगल, ग्रुप स्टेज, ग्रुप ए- सात्विक साईराज रेड्डी/ चिराग शेट्टी vs ली यंग/वांग ची लिन, चीनी ताईपे)

08:30 AM: पुरुष एकल ग्रुप स्टेज-ग्रुप डी- साई प्रणीत vs जिलबर्मन मिशा, इजरायल)

09:30 AM: पुरुषों की10 मीटर, एयर पिस्टल स्पर्धा, क्वालीफिकेशन राउंड( सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा)

भारोत्तोलन:

10:20 AM: महिला 49 किग्रा भारवर्ग, मीराबाई चानू,

निशानेबाजी:

12:00 PM: पुरुषों की10 मीटर, एयर पिस्टल स्पर्धा फाइनल( सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा-यदि क्वालीफाई कर सके)

टेबल टेनिस:

12:15 PM: महिला एकल-राउंड 1(मनिका बत्रा vs टिन-टिन हो, ग्रेट ब्रिटेन)

01:00 PM: महिला एकल-राउंड 1(सुतीर्था मुखर्जी vs लिंडा बर्गेस्ट्रोम, स्वीडन)

बॉक्सिंग:

3:54 PM: पुरुषों की वेल्टर(63-69 किग्रा) राउंड ऑफ 32-(विकास कृष्णन vs एसक्यूएम ओकाजावा, जापान)

हॉकी:

5:15 PM: महिला पूल ए, भारत vs नीदरलैंड

