Tokyo Olympics: 'हम लड़कियां छोटी स्कर्ट पहनकर माहौल खराब नहीं करतीं माहौल बना देती हैं'

नई दिल्लीः जिद, जुनून और जज्बा जिस इंसान के अंदर घर कर जाता है, सफलता उसके कदमों को चूमती है. तमाम मुसीबतों के बावजूद भी जिनके हौसले चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं, कामयाबी उनकी दासी होती है. जिनकी आंखों में बस एक ही सपना पलता हो और उसके लिए वो दिन रात जीता हो तो फिर ख्वाब को हकीकत होने से कौन रोक सकता है.

ऐसी ही एक सफलता की मिसाल हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, जिनकी काबीलियत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है. जिनकी कप्तानी में आज भारतीय महिला टीम ने जापान की धरती पर इतिहास रचा है.

महिला खिलाड़ियों ने चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है. लेकिन रानी की जिंदगी का हर हिस्सा इतना शानदार नहीं रहा है. इस जीत को पाने के लिए रानी ने उपेक्षा, हताशा, ताने और गरीबी सभी को मात दी है. आइए जानते हैं रानी की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से...

Indian Women's Hockey to Semifinals beating Australia for the first time.

