IPL Auction 2022: बोल्ट पर मेहरबान हुई राजस्थान रॉयल्स, लगाई इतनी बोली

नई दिल्लीः आईपीएल सीजन 15 के लिए नीलामी शनिवार को बेंगलुरू में हुई. न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पर भी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक बड़ा दांव खेला है. राजस्थान की टीम ने उनपर 8 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है.

कैसा रहा था पिछला सीजन

बोल्ट ने पिछले सीजन में मुंबई के लिए 14 मैच में 13 विकेट लिए थे। बोल्ट पावरप्ले में विकेट निकालने में माहिर हैं। इसी वजह से कई टीमें उन पर बड़ी बोली लगाया. बोल्ट भी मार्की खिलाड़ियों की सूची में शामिल थे और नीलामी की शुरुआत में ही उनके ऊपर बोली लगेगी।

दो करोड़ था बेस प्राइस

मेगा ऑक्शन में बोल्ट का बेस बेस प्राइस दो करोड़ रुपये था। वह मार्की खिलाड़ियों में शामिल थे और इस सूची में शामिल खिलाड़ी अक्सर नीलामी में मोटी रकम हासिल करते हैं।

BID DONE - Trent Boult is SOLD to @rajasthanroyals for INR 8 Crore #TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022