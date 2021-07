Video: शेफाली वर्मा ने 5 गेंदों पर जड़े 5 चौके, बल्लेबाजी देख इंग्लैंड की खिलाड़ी भी बजाने लगी तालियां

नई दिल्लीः भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच हुए दूसरे टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 रनों से शानदार जीत दर्ज की. इस मैच में जीत के बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन हर ओर शेफाली वर्मा की दमदार बल्लेबाजी की चर्चा है. उन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके जड़े. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

ऐसे रहा मुकाबला

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 148 रन बनाये और इंग्लैंड के सामने जीत के लिये 149 रनों का लक्ष्य दिया. जहां टी20 सीरीज में इन दो टीमों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है तो वहीं दोनों टीमों के दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच एक अलग प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. यह प्रतिस्पर्धा भारतीय टीम की विस्फोटक और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और इंग्लैंड की हरफनमौला खिलाड़ी कैथरीन ब्रंट के बीच देखने को मिल रही है. ब्रंट ने शेफाली को पहले मैच में बिना खाता खोले वापस पवेलियन भेजा था, जिसके बाद शेफाली दूसरे मैच में बदला लेने के इरादे से उतरी थी.

लगाए 5 गेंदों पर 5 चौके

शेफाली ने इसका बदला इस मैच में ले भी लिया. शेफाली वर्मा ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिये स्मृति मंधाना के साथ 70 रनों की साझेदारी की और 8 चौके 1 छक्के की मदद से 48 रनों की पारी खेली. शेफाली वर्मा को सामने देख इंग्लिश कप्तान हीथर नाइट ने एक बार फिर से कैथरीन ब्रंट को गेंद थमाई, लेकिन शेफाली ने उनके पहले ओवर में ही चौका जड़कर उनके खिलाफ अपने इरादे साफ कर दिये.

हालांकि शेफाली का असली बदला तो पारी के चौथे और उनकी गेंदबाजी के दूसरे ओवर में आया, जब उन्होंने कैथरीन ब्रंट के ओवर में लगातार 5 चौके लगाने का काम किया.

Shefali verma, what a fantastic player she is, back to back 5 boundaries against @KBrunt26 in second T20 against England. @BCCI@BCCIWomen @englandcricket@virendersehwag#ENGWvINDW #ENGvIND #Cricket pic.twitter.com/cMsRs9R5On

— Lalit Mohan Belwal (@lmbelwal41) July 11, 2021