Video: नहीं देखा होगा सौरव गांगुली का ऐसा रूप, बॉलीवुड गाने पर जमकर लगाये ठुमके

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में अपना 50वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ यूके पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपना जन्मदिन का जश्न मनाया. इस दौरान सोशल मीडिया पर सौरव गांगुली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको भारतीय कप्तान का एकदम नया रूप देखने को मिलेगा.

लंदन की गलियों में नाचते नजर आये गांगुली

इस वायरल वीडियो में सौरव गांगुली अपने परिवार और दोस्तों के साथ बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं. अपना 50वां जन्मदिन मनाने के लिये सौरव गांगुली अपने परिवार के साथ लंदन की गलियों पर घूमते नजर आये, जहां पर उन्होंने ओम शांति ओम और तू मेरा हीरो गाने पर ठुमके लगाये.

जहां इस वीडियो में कोलकाता के राजकुमार अपने परिवार के साथ जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर उनकी बेटी सना गांगुली सबसे अलग बैठी नजर आ रही है. जिसके बाद गांगुली उन्हें उठाकर अपने साथ डांस में शामिल करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सना थोड़ा सा डांसकर वापस चली जाती हैं और कहती हैं कि वो सिर्फ डीजे की भूमिका निभाएंगी.

And that's how @SGanguly99 welcomed his 50th birthday with daughter Sana on the streets of #London ! #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/lEZtA0Am7Z

— ইন্দ্রজিৎ | INDRAJIT (@iindrojit) July 8, 2022