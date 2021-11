कप्तानी से हटने और टीम में शामिल नहीं होने के बाद इमोशनल हुए विराट कोहली, बोले...

नई दिल्लीः टी20 फॉर्मेट की कप्तानी से हटने और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में शामिल नहीं होने के बाद विराट कोहली ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है. विराट कोहली ने ट्वीट कर अपने कप्तान के रूप में कार्यकाल और खिलाड़ियों व स्टाफ को लेकर अपनी राय साझा की. विराट ने टीम इंडिया के निवर्तमान हेड कोच रवि शास्त्री और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों को धन्यवाद कहा.

खत्म हुआ शास्त्री व स्टाफ का कार्यकाल

टी20 विश्व कप में भारत का सफर खत्म होने के साथ ही रवि शास्त्री और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया. हालांकि, भारतीय टीम यूएई में चल रहे आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही, लेकिन शास्त्री और कोहली की जोड़ी के अलावा गेंदबाजी कोच भरत अरूण और क्षेरत्ररक्षक कोच आर श्रीधर उस टीम के साथ रहे, जिसने ऑस्ट्रेलिया में दो बार टेस्ट श्रृंखला जीती.

Thank you for all the memories and the amazing journey we've had as a team with you all. Your contribution has been immense and will always be remembered in Indian cricket history. Wish you the best moving forward in life. Until next time pic.twitter.com/42hx4Q7cfq

— Virat Kohli (@imVkohli) November 10, 2021