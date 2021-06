WTC Final: मैदान पर उतरते ही कप्तान कोहली ने रचा इतिहास, धोनी को छोड़ा पीछे

नई दिल्लीः विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो गेंदबाजी का ही फैसला लेता. इस मुकाबले में सभी की निगाहें भारतीय टीम पर और सभी को उम्मीद है विराट कोहली से. लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले कप्तान कोहली के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

कप्तान कोहली ने रचा इतिहास

विराट कोहली भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. कोहली का भारतीय कप्तान के तौर पर टेस्ट में यह 61वां मैच है. कोहली ने धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. धोनी ने टेस्ट में भारत के लिए 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी. धोनी की कप्तानी में भारत को 27 में जीत और 18 टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है. कोहली की कप्तानी में इस टेस्ट मैच से पहले तक भारत की टीम को 36 टेस्ट मैचों में जीत मिली है और 14 टेस्ट में हार नसीब हुई है.

टॉस के बाद क्या बोले कोहली

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस हारने पर कहा 'मैं भी टॉस जीतता तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता.

Toss: New Zealand have won the toss and opted to bowl first. #WTC21 #TeamIndia pic.twitter.com/K5SGCGqU88

— BCCI (@BCCI) June 19, 2021