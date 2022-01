IND vs SA: दूसरे टेस्ट से बाहर हुए विराट कोहली, इस खिलाड़ी को मिला मौका

जोहानिसबर्गः भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज यानी सोमवार से खेला जा रहा है. इस मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह केएल राहुल बतौर कप्तान टीम में शामिल हुए हैं. विराट कोहली के पीठ दर्द के कारण बाहर हो जाने से भारतीय टीम की कमान संभाल रहे केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सोमवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.

हनुमा विहारी को मौका

कोहली की जगह हनुमा विहारी को अंतिम एकादश में रखा गया हैं. सेंचुरियन में पिछले मैच में जीत दर्ज करने वाली भारत की टीम में यही एकमात्र बदलाव किया गया है. राहुल ने टॉस के दौरान कहा, ‘‘कोहली की पीठ में दर्द है. उनके अगले मैच तक फिट होने की उम्मीद है. वह फिजियो की निगरानी में हैं और उम्मीद है अगले टेस्ट तक फिट हो जाएंगे.’’ बल्लेबाजी हरफनमौला हनुमा विहारी को उनकी जगह अंतिम एकादश में शामिल किया गया है.

Toss Update - KL Rahul has won the toss and elects to bat first in the 2nd Test.

Captain Virat Kohli misses out with an upper back spasm.#SAvIND pic.twitter.com/2YarVIea4H

— BCCI (@BCCI) January 3, 2022