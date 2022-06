इस बैट्समैन से खौफ खाते थे वसीम अकरम, खुद बोले थे-क्रिकेट छोड़ने का मन करता है

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज महारथियों में शामिल वसीम अकरम का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि वसीम अकरम क्रिकेट से रिटायर भले ही हो गए हों लेकिन उनकी इनस्विंग यॉर्कर का जादू आज भी बरकरार है. दरअसल दिवंगत दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न की याद में एक क्रिकेट मैच रखा गया था. इसी मैच में बॉलिंग करते हुए वसीम ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक अथर्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया.

दिलचस्प ये है कि दुनिया में इनस्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम भी एक बल्लेबाज से बेहद खौफ खाते थे. यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कबूल की थी. दरअसल एक पुराने इंटरव्यू के दौरान वसीम अकरम से पूछा गया कि किस क्रिकेटर को देखकर उन्हें क्रिकेट खेलने का खयाल आया? इस पर वसीम ने इमरान खान का नाम लेकर कहा कि शुरू से ही वो (इमरान) मेरे आदर्श थे. मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी उनके साथ खेल सकूंगा.

Sorry @Athersmike we might get older but some things will stay the same ! https://t.co/k2SnvKGvX5

— Wasim Akram (@wasimakramlive) June 19, 2022