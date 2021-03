West Bengal Election 2021: मतदाताओं ने खूब मनाया लोकतंत्र का उत्सव, पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान शनिवार सम्पन्न हो गया. राज्य की अगली सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की. हर वर्ग के मतदाता में गजब का उत्साह और जोश देखा गया. पहले चरण के मतदान में कुल 30 विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया.

करीब 80 फीसदी मतदाताओं ने डाले वोट

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 30 विधानसभा सीटों पर आज शनिवार को मतदान खत्म हो गया. शाम 6.47 बजे तक बंगाल में 79.79 फीसदी लोगों ने वोट डाले.

71.62% and 77.99% voter turnout recorded till 5 pm, in the first phase of polling in Assam and West Bengal Assembly elections, respectively: Election Commission of India. pic.twitter.com/ph1BWtMXMV

