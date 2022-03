IPL 2022: जानिए कौन हैं आयुष बदोनी जिन्होंने डेब्यू में ही फिफ्टी जड़कर बना दिया रिकॉर्ड

नई दिल्ली: आईपीएल का चौथा मैच दो नई टीमों लखनऊ और गुजरात के बीच मुंबई में खेला जा रहा है. इसमें लखनऊ की ओर से 22 वर्षीय बल्लेबाज आयुष बदोनी ने डेब्यू किया. उन्होंने अपने पहले ही मैच में लाखों लोगों का दिल जीत लिया और ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा.

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022