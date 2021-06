WTC Final: बुमराह की गेंदबाजी से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर फिर छिड़ गई 'जंग', जानिए पूरा माजरा

नई दिल्लीः इंग्लैंड की सरजमीं पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. इस महामुकाबले और आईसीसी के खिताब पर कौन कब्जा जमाएगा इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. इसी बीच इस मुकाबले में एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि आखिर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) में से कौन अच्छा कप्तान है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ी है.

बुमराह की वजह से छिड़ी जंग

दरअसल, टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने काफी निराश किया. बुमराह ने 11 ओवर गेंदबाजी की और इस दौरान 34 रन खर्चे और एक भी विकेट नहीं ले सके. बुमराह की गेंदबाजी के दौरान स्लिप में खड़े कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिऐक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस फोटो को लेकर ही बहस छिड़ गई है.

दोनों का रिएक्शन अलग अलग

इस फोटो में विराट के चेहरे पर जहां निराशा दिख रही है, वह बुमराह से कुछ बेहतरीन करने को कह रहे हैं और इशारे में पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो.

वहीं रोहित ताली बजाकर बुमराह का उत्साह बढ़ाते दिख रहे हैं. इस फोटो को लेकर फैन्स ने कप्तान विराट को खूब ट्रोल किया है.

