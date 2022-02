जानिए कौन हैं आसिफ शेख जिन्होंने विकेट के पीछे किया कुछ ऐसा, कि दुनियाभर में हो रही तारीफ

नई दिल्ली: Who is Asif Sheikh: क्रिकेट की दुनिया में मैदान पर ऐसे वाकये कम ही देखने को मिलते हैं जब कोई क्रिकेटर खेल भावना का अनूठा उदाहरण पेश करे. नेपाल के विकेटकीपर आसिफ शेख ने आयरलैंड के खिलाफ कुछ ऐसा किया जिससे वे देखते ही देखते दुनियाभर में प्रसिद्ध हो गए.

बीच मैदान पर गिर पड़ा बल्लेबाज फिर भी नहीं किया रनआउट

नेपाल के विकेटकीपर आसिफ शेख ने आयरलैंड के बल्लेबाज एंडी मैकब्रिन को आउट करने से इनकार कर दिया. असल में मैकब्रिन रन लेते समय फिसल गए थे.

दरअसल ओमान में चल रही चार देशों की टी20 सीरीज के दौरान सोमवार को हुए यह मुकाबले में यह घटना हुई. अल अमीरात क्रिकेट मैदान पर मैच के बाद आसिफ की खूब तारीफ हो रही है.

