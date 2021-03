14 साल बाद टी-20 में दोहराया गया इतिहास, हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज पर पोलार्ड ने जड़े 6 छक्के

नई दिल्लीः एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले क्लब में एक और नाम शामिल हो गया है. ये नाम है वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड का, जिन्होंने एंटीगा के कुलीज क्रिकेट स्टेडियम में 6 बॉल पर 6 छक्के जड़ दिए.

सबसे खास बात यह कि श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच यह मैच एंटीगा के जिस कुलीज क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था यह खुद स्टेडियम का डेब्यू था. उस पर पहले ही खेले गए मुकाबले में रिकॉर्ड तो बाढ़ आई ही साथ ही रनों की बारिश भी हुई.

Absolute scenes @KieronPollard55 becomes the first @windiescricket player to hit six straight sixes in a T20I!#WIvSL pic.twitter.com/nrtmJHGcip

— ICC (@ICC) March 4, 2021