Tokyo Olympic में भारतीय महिला हॉकी टीम की निराशाजनक शुरुआत, नीदरलैंड ने दी करारी मात

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने निराशाजनक शुरुआत की है. महिला हॉकी टीम ने शनिवार को पूल के शुरुआती मैच में दुनिया की नंबर एक टीम (वर्ल्ड चैंपियन) नीदरलैंड के खिलाफ पहले दो क्वार्टर में दमदार खेल दिखाया, लेकिन अंत में 1-5 से हार का सामना करना पड़ा.

We will come back stronger.

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 24, 2021