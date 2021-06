WTC Final: 144 साल बाद टेस्ट इतिहास में फैसले की घड़ी, कौन बनेगा चैंपियन?

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की निर्णायक घड़ी आ गयी है. 144 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार ये पता चलेगा कि टेस्ट चैंपियन कौन है.

फाइनल मैच के 5वें दिन कोई परिणाम न निकल पाने के कारण ICC ने रिजर्व डे की व्यवस्था की थी. रिजर्व डे में बुधवार को ये पता चलेगा कि भारत न्यूजीलैंड में ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी या फिर दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा.

We are underway on the sixth and final day of the #WTC21 Final in SouthamptonINDvNZ | https://t.co/tGMpcsfsua pic.twitter.com/3MQmhC4LQP

— ICC (@ICC) June 23, 2021