WTC Final: साउथम्पटन से बुरी खबर, पहले दिन का खेल रद्द

नई दिल्ली: क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर साउथम्पटन से आई. अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद पाया कि पहले दिन खेल करवा बहुत मुश्किल है इसलिए पहले दिन का पूरा खेल रद्द कर दिया गया. टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अब तक टॉस भी नहीं हो सका है.

Due to persistent rain, play has been abandoned on day one of the #WTC21 Final in SouthamptonINDvNZ pic.twitter.com/Vzi8hdUBz8

