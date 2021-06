WTC Final Day 4 Update: चौथे दिन भी बारिश, खेल शुरू होने में देरी

नई दिल्ली: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बारिश लगातार बाधा बन रही है. चौथे दिन का खेल भी समय पर शुरू नहीं हो पाया. भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस ऐतिहासिक मैच में यदि परिणाम नहीं निकला तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा.

It continues to drizzle and we have to state the obvious.

Start of play on Day 4 has been delayed.WTC21

— BCCI (@BCCI) June 21, 2021