12 साल पहले कैसे दिखते थे अर्जुन तेंदुलकर-पृथ्वी शॉ, वर्ल्ड कप मैच देखते हुए तस्वीर वायरल

नई दिल्ली. 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. यह वनडे वर्ल्ड कप में भारत की 1983 के बाद दूसरी जीत थी. इस जीत का हिस्सा क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर भी थे. फाइनल मैच देखने के लिए सचिन के क्रिकेटर बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी पहुंचे थे. उनके साथ क्रिकेटर पृथ्वी शॉ भी मैच देख रहे थे. अब सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों की तस्वीर वायरल हो रही है.

दरअसल अर्जुन और पृथ्वी की यह तस्वीर 2011 में भारतीय टीम को मिली ऐतिहासिक जीत की 12वीं वर्षगांठ पर वायरल हुई है. तस्वीर में दोनों युवा खिलाड़ी मैच में बिल्कुल खोये हुए दिख रहे हैं. अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनी हुई है.

इस तस्वीर का पहले एक इंटरव्यू में जिक्र कर चुके हैं पृथ्वी शॉ

इससे पहले एक इंटरव्यू में पृथ्वी शॉ ने बताया था-'मैं 11 या 12 का था और फाइनल देखने के लिए वानखेड़े में था. मैं अर्जुन, सारा और अंजली आंटी के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था.' अर्जुन और पृथ्वी की ये तस्वीर पहले भी कई बार वायरल हो चुकी है. अब एक बार फिर इसे सोशल मीडिया यूजर्स का अटेंशन मिला है.

Prithvi Shaw & Arjun Tendulkar were in the Wankhede Stadium for 2011 World Cup final. pic.twitter.com/nlguVqe0iV

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 2, 2023