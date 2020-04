सरकार की ओर से एक और बड़ी राहत, PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों को लाभ

नई दिल्लीः कोरोना के कहर से सबसे अधिक समस्या वित्तीय अनियमितता को लेकर है. लोगों को 21 दिनों तक घर में रहना है और आगे भी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं. इस दौरान जिन क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत है, वहां तो लोगों को सैलरी अभी तक मिली है, वहीं कई लोग अब तक की हुई बचत से ही काम चला रहे हैं. लोगों को वित्तीय परेशानियों से बचाने के लिए सरकार हर रोज नए फैसले लेकर राहत देने की कोशिश कर रही है. वित्त मंत्रालय की ओर से दो खास पॉलिसी में राहत दी है.

डिपॉजिट डेडलाइन बढ़ाई

महामारी को ध्यान में रखते हुए किए गए लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने ​पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) रिकरिंग डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 की ​डिपॉजिट डेडलाइन को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी गई है.

Relaxation of provisions for Account holders of PPF, Sukanya Samriddhi Account (SSA) and RD.

Govt has taken the decision to safeguard interests of small savings depositors in view of the lockdown in the country due to #Covid19 Pandemic.#IndiaFightsCorona

