आरोग्य सेतु ऐप है सुरक्षित, 1.4 लाख लोगों को दिया कोरोना का अलर्ट

नई दिल्लीः कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. 24 घंटे में बढ़े मामलों की संख्या में इजाफा देखते हुए सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (यानी आज) शाम 8 बजे देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं. दूसरी तरफ सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को सुरक्षित बताया है, और लोगों से इसे डाउनलोड करने की अपील की है. ऐप में लोगों की निजता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है.

आरोग्य सेतु सेफ एप

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आरोग्य सेतु एप बिल्कुल सुरक्षित है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी बताया है कि यह ऐप आसपास के कोरोना संक्रमित रोगी के सम्पर्क में आने से पहले लोगों को सतर्क करता है. इसके कारण लोग मदद के लिए मेडिकल टीम को बुला सकते हैं. इस ऐप को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देते हुए लोगों की प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा.

#IndiaFightsCorona #AarogyaSetu is our bridge to prevent spread of #COVID19 in India. It will help us to stay informed with latest updates against #COVID19, & enable the Govt to plan initiatives.

— Ministry of Health #StayHome #StaySafe (@MoHFW_INDIA) April 30, 2020