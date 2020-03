BSNL ने अपने ग्राहकों को दी बड़ी राहत, फ्री वैलिडिटी एक्सटेंशन के साथ फ्री टॉक टाइम भी

नई दिल्ली: BSNL ने अपने यूजर्स को बड़ी राहत दी है. यह कहा गया है कि यूजर्स को लॉकडउन के दौरान फ्री वैलिडिटी एक्सटेंशन और टॉक टाइम दिया जाएगा. इसमें वैसे कस्टमर्स को विशेष तौर पर फायदा होगा जो इस दौरान अवधि पूरा होने पर रीचार्ज नहीं करा पा रहे हैं.

We stand by the nation in fighting this deadly pandemic. As a special gesture we are giving Rs 10 Talktime & extending the validity for prepaid subscribers upto 20th April 20 who are unable to recharge after lockdown #StayConnected with loved ones #WeAreWithYou #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/0wsSiG7A9L

— BSNL India (@BSNLCorporate) March 30, 2020