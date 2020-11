10 नवंबर से लीजिए art gallery, संग्रहालयों और प्रदर्शनियों का आनंद, SOP जारी

नई दिल्लीः Corona संकट के कारण जब Lockdown लगा था तो सारे प्रतिष्ठान तुरंत बंद कर दिए गए थे. Unlock की प्रक्रिया के साथ चीजें धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. इसी को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने पिछले करीब आठ महीने से बंद पड़े देश भर के संग्रहालय, प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी को खोलने का निर्देश दिया है. अभी तक यह सभी 17 मार्च से बंद ही थे.

Corona से बचाव के लिए SOP जारी

जानकारी के मुताबिक, देशभर के संग्रहालय व आर्ट गैलरी अब 10 नवंबर से फिर से खुल जाएंगे. केंद्र सरकार पहले जैसी स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया कर रही है. इसी कड़ी में चरणबद्ध योजना के तहत संस्कृति मंत्रालय ने इन्हें खोलने का फैसला लिया है.

