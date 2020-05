Lockdown-4 के लिए नोएडा में जारी हुए दिशा-निर्देश, दिल्ली के रास्ते अब भी बंद

नोएडाः दिल्ली सटे नोएडा के लिए लॉकडाउन-4 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसके तहत नोएडा से अभी दिल्ली आने-जाने के लिए पास दिखाना पड़ेगा. दिल्ली से नोएडा आने-जाने वालों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. प्रसाशन की ओर से जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि दिल्ली-नोएडा बॉर्डर अभी सील रहेगा. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने रेहड़ी, पटरी वालों को दुकानें खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.

सबहु 3 घंटे खुलेंगे पार्क

नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नोएडा में सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक पार्क खोले जा सकेंगे. नई गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि नोएडा-दिल्ली सीमा पर लोगों को बिना पास के एंट्री नहीं दी जाएगी. अभी सिर्फ पास वाले लोगों को ही दिल्ली से नोएडा में आने की अनुमति दी जा रही है. दूसरी ओर दिल्ली की सरकार ने राज्य के बॉर्डर को खोल दिया है. जिस कारण मंगलवार को जाम देखने को मिला था. पुलिस अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि बेहद जरूरी सेवा में लगी वाहनों और लोगों को आने-जाने दिया जाएगा.

Dear residents,

New guidelines for GB Nagar based on order of Govt of UP.

As we move forward, self regulation is the need of the hour.

Regards

— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 20, 2020