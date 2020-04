कोरोना से लड़ने के लिए ICMR को करवाया जा रहा है 7 लाख रैपिड एंटीबॉडी किट उपलब्ध

नई दिल्ली: कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसे देखते हुए भारत सरकार ने करीब 7 लाख त्वरित एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया है. यह किट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को उपलब्ध करवाया जाएगा.

ICMR to get about 7 lakh rapid antibody testing kits by April 8. These will help in conducting #COVID19 tests in hotspot areas where large no.of cases are being seen. ICMR will get delivery in a phased manner. It's expected that they'll get 5 lakh kits in 1st phase. Orders placed pic.twitter.com/ENv4xPqrHF

— ANI (@ANI) April 6, 2020