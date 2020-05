अगर होना पड़े होम क्वारंटाइन तो केंद्र सरकार के इन सुझावों पर ध्यान दीजिए

नई दिल्ली: कोरोना की दहशत जारी है और जब तक इलाज नही खोज लिया जाता तब तक बचाव ही सबसे कारगार इलाज है. ऐसे में एक शब्द बार-बार सामने आ रहा है. होम क्वारंटाइन. यदि आप किसी संभावित कोरोना संक्रमित इलाके में गए हैं, या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, अथवा कोई भी एक-दो मिलते-जुलते कोरोना लक्षण हैं तो आपको होम क्वारंटाइन होना होता है. बल्कि यह खुद की नैतिक जिम्मेदारी भी है. दरअसल कोरोना के संभावित लक्षण दिखने का समय 14 दिन तक का है. इसलिए क्वारंटाइन किए जाने की अवधि भी 14 दिन है.

केंद्र सरकार कर रही है जागरूक

कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार की ओर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों से होम क्वारंटाइन के दौरान भी खास ख्याल रखने की अपील की है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि आखिर होम क्वारंटाइन के दौरान किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए.

#IndiaFightsCorona

Take necessary precautions during Home Quarantine and help us to stop the spread of #COVID19

Take proper care of your hygiene and help us to help you#HealthForAll pic.twitter.com/vYwjlenLhg

— PIB in Maharashtra #MaskYourself (@PIBMumbai) May 14, 2020