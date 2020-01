'तेजस' का नौसैनिक अवतार आया सामने

नई दिल्ली: स्वदेशी फ़ाइटर जेट LCA तेजस ने शनिवार को एयरक्राफ्ट कैरियर INS VIKRAMADITYA के डेक पर पहली लैंडिंग करके एक बड़ा पड़ाव तय कर लिया है. तेजस ने विक्रमादित्य के डेक पर अरैस्टेड लैंडिंग की.

तेजस के नौसैनिक रुप का था परीक्षण

तेजस वायुसेना में शामिल हो चुका है और इसकी पहली स्क्वाड्रन FLYING DAGGERS कोयंबटूर में तैनात हो चुकी है. ये आज जो टेस्ट हुआ वह तेजस का नौसैनिक अवतार का था. INS विक्रमादित्य इस समय अरब सागर में तैनात है.

The Naval Light Combat Aircraft which made its first successful landing on the aircraft carrier INS Vikramaditya. The Defence Research and Development Organisation (DRDO)-developed fighter aircraft is expected to attempt its maiden take off from the carrier soon. pic.twitter.com/HPPSgT2hgE

— ANI (@ANI) January 11, 2020