ITC कंपनी ने किया 150 करोड़ के फंड का ऐलान

नई दिल्ली: ITC कंपनी ने कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद के लिए 150 करोड़ के फंड का ऐलान किया है. इसके अलावा कंपनी जिला स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशासन के साथ मिलकर मदद पहुंचाने का काम करेगी.

हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने उठाए अहम कदम.

कंपनी ने जारी किया बयान

कंपनी के बयान के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ITC इस चुनौती से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बना रही है.

Unity against #COVID19.

ITC fully supports the #G20 5$ trillion pledge to "ensure the flow of vital medical supplies and other goods across borders and to resolve supply chain disruptions."

We stand to work with trade institutions to build resilience.https://t.co/cqhHpYxYrf

— International Trade Centre (@ITCnews) March 27, 2020