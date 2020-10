आयकर विभाग ने दी सहूलियत, अब इस तारीख तक भर सकते हैं ITR

नई दिल्लीः Corona के कारण आयकर विभाग लगातार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में सहूलियत दे रहा है. आयकर विभाग एक बार फिर इसके लिए तारीख आगे बढ़ा दी है. विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख में एक महीने और की वृद्धि की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इससे टैक्सपेयर्स को कोरोना काल में बहुत राहत मिली है.

यह हो गई है रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने बताया है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी. इससे पहले सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था.

Due date for furnishing of Income Tax Returns for taxpayers (including their partners) who are required to get their accounts audited [for whom the due date (i.e. before the extension by new notification) as per Income Tax Act is 31 Oct 2020] is extended to 31 Jan 2021: CBDT

