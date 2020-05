JEE Mains 2020 में आवेदन की तारीख को बढ़ाया गया आगे

नई दिल्ली: JEE Mains 2020 में किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप JEE Mains 2020 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 24 मई तक अप्लाई कर सकते हैं. इसकी जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर के दी.

Students who dropped the idea to study abroad, here is your chance to pursue your studies in India.

I have advised @DG_NTA to give one more opportunity to students to submit new/complete online application form for JEE (Main) 2020.

Hurry! Forms available till 24th May. pic.twitter.com/hSwXQ9GBjX

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 19, 2020