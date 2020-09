Metro Back On Track: हजरात..हजरात..हजरात.. सुनिए Delhi Metro की अपील

नई दिल्ली: मैं दिल्ली मेट्रो हूं. आपकी अपनी मेट्रो. कोरोना के इस बुरे दौर में जब सब कुछ थम गया था तो मेरे भी पहिये रोक दिए गए थे. फिर लगभग छह महीनों का लंबा दौर चला जब हम सब अपने-अपने घरों में कैद रहे. एक बार फिर दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर है.

आपसे मिलने के लिए, आपकी सेवा के लिए. आपके साथ सफर पर चलने के लिए. आपकी सुबह की साथी और शाम की रहनुमा. दिल्ली मेट्रो ( #MetroBackOnTrack) ट्रैक पर वापस लौट रही है. सात सितंबर को अब से कुछ और घंटों के इंतजार के बाद हम एक बार फिर साथ-साथ होंगे.

From 7th September onwards, graded metro services will begin on yellow line (Samaypur Badli - Huda City Centre) and Rapid Metro Gurugram from 7:00 to 11:00 in the morning and 4:00 to 8:00 in the evening. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/j7hNmSg497 — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 6, 2020

आइये फिर मिलते हैं, मगर पूरी तैयारी के साथ

लेकिन, ऐसा हो पाना इतना आसान नहीं था, बल्कि आगे भी सफर आसान नहीं होगा. कोरोना महामारी से अभी हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन डरकर नहीं, बल्कि डटकर. इस लड़ाई में न तो मैं अकेले जीत पाऊंगी और न ही आप,

बल्कि इस लड़ाई में हम दोनों को एक-दूसरे की पूरी-पूरी सहायता करनी होगी. जितने दिन आपसे दूर रही, मैंने खुद बहुत सारी तैयारियां की हैं, लेकिन अब आपको भी जब मेरे साथ चलना है तो पूरी तैयारी के साथ आना होगा.

मेट्रो ने की है यह तैयारियां

जैसे ही पता चला कि 22 मार्च से जारी बंदी के बाद मैं फिर अपनी चहेती दिल्ली से 7 सितंबर को मिल पाऊंगी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इस खबर के बाद से ही मैंने खुद को वक्त देना शुरू किया कि आपसे मिलने के लिए ठीक से तैयार हो सकूं.

Delhi Metro is ready to resume services on Yellow Line & Rapid Metro after 169 days. Cleaning & sanitisation activities being carried out at one of the depots. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/sWljAjJ4TX — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 6, 2020

इसके लिए पहला काम किया, मैंने सारे कोच सैनेटाइज और डिसइंफेक्ट किए. यह भी सुनिश्चित किया कि सफर के दौरान लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे. चढ़ने-उतरने के दौरान भी आप सुरक्षित रहें पूरी तरह.

ताकि स्टेशन पर भी सुरक्षित रहें आप

न सिर्फ ट्रेन में, बल्कि स्टेशन पर भी अपने हर यात्री के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं. 45 बड़े स्टेशनों पर ऑटो थर्मल स्‍क्रीनिंग कम हैंड सैनिटाइजेशन मशीन' लगाई गई हैं. वहीं बाकी मेट्रो स्‍टेशंस पर 'ऑटो सैनिटाइजर डिस्‍पेंसर्स' लगे होंगे.

स्टेशन पर लिफ्ट के पास 'पैडल स्विच' लगाया है, ताकि लिफ्ट बटन को हाथ से टच न करना पड़े. इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव जो आपकी सुरक्षा के लिए किया है, कि अभी मेट्रो निश्चित समय के दौरान ही मिलेगी. धीरे-धीरे ही इसकी गति बढ़ाई जाएगी.

लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है

मैं दिल्ली मेट्रो आपकी सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सफर में मेरा पूरा साथ दें. इसके लिए आपको करना इतना है कि कृपया मास्क जरूर पहनें. सफर के दौरान सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें.

Delhi Metro is taking all precautions to keep the people of Delhi NCR safe. Make sure to cooperate with us and follow the following guidelines for an efficient commute. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/ecSYNLeC2P — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 5, 2020

ट्रेन में चढ़ने - उतरने के दौरान अपनी बारी की प्रतीक्षा जरूर करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग न टूटे. यात्रा से पहले हाथों को सैनेटाइज कर लें और अनावश्यक ही किसी जगह को न छुएं. कोरोना संक्रमण के दौरान यात्रा टोकन की सुविधा अभी बंद है तो कृपया स्मार्ट कार्ड लेकर यात्रा करें.

इन नियमों का भी करें पालन

आपको मोबाइल फोन पर बिना आरोग्य सेतु एप को एक्टिव किए सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी. मेट्रो स्टेशन के सभी गेट नहीं खुलेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एंट्री और एग्जिट अलग-अलग गेट से होगी. मास्क पहनना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन करने पर चालान होगा.

स्टेशन पर लिफ्ट में एक बार में अधिकतम तीन यात्रियों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा ट्रेनों के ठहराव की अवधि अब अधिक होगी यानि प्रत्येक स्टेशन पर अब आपकी ट्रेन 10-15 सेकंड के बजाए 20-25 सेकंड तक रुकेगी वहीं ‘इंटरचेंज' सुविधा की अवधि को 35-40 सेकंड से बढ़ाकर 55-60 सेकंड किया जायेगा.

मेट्रो में हुए इन बदलावों की जानकारी के लिए DMRC ट्विटर पर #MetroBackOnTrack नाम से हैशटैग चला रहा है, जिसमें सुरक्षित मेट्रो सफर के लिए जानकारी दी जा रही है.

