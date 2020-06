48 घंटे में बिहार पहुंचेगा मॉनसून, दिल्ली का भी मिजाज बदलने का अनुमान

नई दिल्लीः मॉनसून एक्सप्रेस अपनी स्पीड से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके पहले ही अलग-अलग इलाकों में बारिश का माहौल बना हुआ है. कई शहरों में बादल छाए हुए तो कही जगहों पर उमस हो रही है. आंधी व गरज-चमक के साथ बारिश होने अनुमान भी है. बिहार, दिल्ली, झारखंड, असम, मेघालय और ओडिशा में बादल बरसे हैं. अलग-अलग शहरों से मौसम का हाल

बिहार में 48 घंटे में पहुंचेगा मॉनसून

बिहार में अगले 48 घंटे में मानसून के दस्तक देने की पूरी संभावना है. इसके लिए पूरी तरह से परिस्थितियां तैयार होने से उम्मीद है कि इस बार समय से मानसून बिहार में प्रवेश करेगा. मौसम विज्ञान केंद्र ने ये पूर्वानुमान में बताया है कि पूर्णिया में 13 जून को मानसून के पहुंचने के पूरे आसार हैं. इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में यह पटना, गया और राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाएगा.

दर्ज की गई हल्की से मध्यम बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह पर भारी बारिश की संभावना है. इससे पहले पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाके में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. हालांकि इसे प्री मानसून बारिश नहीं माना जा रहा है.

27 जून तक मानसून दिल्ली में देगा दस्तक

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण भारत में मानसून की बारिश हो रही है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में मानसून जून के अंतिम सप्ताह में दस्तक देगा. 27 जून तक मानसून के दिल्ली में पहुंचने के आसार हैं. फिलहाल उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज बदलेगा. शुक्रवार को बारिश होने के आसार हैं, साथ ही आंधी चलने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है.

झारखंड, असम, मेघालय में भिगाने लगा मॉनसून

राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार को प्री मानसून की बरसात शुरू हो गई. अगले 48 घंटे में मानसून का प्रवेश झारखंड में हो जाएगा. मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि दक्षिणी ओडिशा व दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मानसून ऑनसेट हो चुका है. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है.

Odisha: Rain lashes parts of Bhubaneswar city. HR Biswas, Director of IMD Bhubaneswar says, "Southwest Monsoon has advanced into most of the districts across the state. In the last 24 hours, most places in Odisha have received light to moderate rainfall." pic.twitter.com/BGiVCLRejU

— ANI (@ANI) June 12, 2020