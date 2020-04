आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नई लिस्ट, ऐसे देखें अपना नाम

नई दिल्लीः पिछले साल फरवरी में शुरू कई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपना एक साल का सफर तय कर चुकी है. इस तरह इस साल इस योजना का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, ऐसे में सम्मान निधि पाने वाले किसानों की नई सूची जारी की जाएगी. योजना के तहत हरएक किसान को तीन अलग-अलग किस्तों में एक साल में 6000 रुपये की निधि दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य भारत में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है.

यहां देश सकते हैं अपना नाम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 के लिए जो नई सूची बनी है, लाभार्थी किसान उसमें अपने नाम की जांच कर सकते हैं. इसके लिए pmkisan.gov.in पर नाम की जांच की जा सकती है. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाली मई तक जारी कर देगा.

जान सकते हैं निधि का स्टेटस

किसानों के लिए लाभार्थ इस योजना के तहत सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान भी सहायता की गई है. ताकि छोटे किसानों को जीवन-यापन का संकट न हो. अगर किसी भी लाभार्थी के खाते में रकम ट्रांसफर नहीं हुई तो इसके कारण के बारे में जानकारी की जा सकती है. योजना के तहत मिलने वाले रुपयो का स्टेटस भी जाना जा सकता है.

आसानी से जान सकते हैं अपना नाम, अपनाइये खास टिप्स

अब तक इतने रुपये किए गए हैं ट्रांसफर

कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार की एक खास स्कीम पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के करीब 8.89 करोड़ फायदा पाने वाले किसान परिवारों के बैंक खातों (Bank Accounts) में सरकार ने अब तक 17,793 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं.

Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme during the #Coronaviruslockdown period from 24.3.2020 till date,about 8.89 crore farmer families have been benefitted and an amount of Rs 17,793 crores has been released so far: Ministry of Agriculture&Farmers Welfare pic.twitter.com/AvKHBB7XcW

— ANI (@ANI) April 21, 2020