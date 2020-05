5 मई को छात्रों से बातचीत करेंगे निशंक, वेबिनार में सवालों के देंगे जवाब

नई दिल्लीः केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 5 मई को दोपहर 12 बजे स्टूडेंट्स से बात करेंगे. स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान शिक्षा से जुड़े सवाल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से पूछ सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़े सवालों और उनके सुझावों पर बात करना है. उन्होंने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी है.

यह किया है ट्वीट

अपने दो ट्वीट में उन्होंने लिखा,' प्रिय विद्यार्थियों मैं विशेष तौर पर आपके लिए ट्विटर और फेसबुक पर वेबिनार का आयोजन कर रहा हूं. वर्तमान स्थिति में आपके मन में कई प्रश्न आने स्वाभाविक हैं? मैं वेबिनार द्वारा 5 मई को दोपहर 12 बजे से आपसे संवाद स्थापित करूंगा'. पहले यह संवाद 2 मई को दोपहर 12 बजे होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे रद्द कर दिया गया है. इसके बाद 5 मई को नई तरीख रखी गई है.

My dear Secondary School students, I am releasing Alternative Academic Calender today, for your benefit.

During the lockdown period, you can use this calender for week-wise planning, with reference to theme/chapter taken from syllabus or textbook. https://t.co/LsOyxrApSx pic.twitter.com/y4ivsQGzYZ

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 2, 2020