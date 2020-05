उद्योगों के साथ मजदूरों का भी हित साधा, शिवराज के इस कदम ने पूरे देश को दिखाई राह

भोपाल: गुरुवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा. राज्य की भाजपा सरकार ने राज्य के श्रम कानूनों में कई अहम बदलाव किए हैं. जिसके बाद उद्योग धंधों के लिए अनुकूल वातावरण तो बनेगा ही, राज्य के मजदूरों की जेब में भी ज्यादा पैसा आएगा. ये बदलाव इतने अहम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अहम बदलाव की जानकारी दी.

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan to announce some changes in labour laws today, including allowing maximum production in factories with minimum restrictions. Govt may allow to increase working hours of workers in factories and allow an overtime of up to 72 hours a week. pic.twitter.com/lQrQxG72pf

— ANI (@ANI) May 7, 2020