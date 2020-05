केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने की प्रेस कान्फ्रेंस, कहा-मिडिल सीट खाली नहीं रहेगी

नई दिल्लीः केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरिदीप पुरी ने गुरुवार को प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने उन कई सवालों का जवाब दिया जो कि हवाई यात्रा के लिए जरूरी थे. दरअसल, केंद्रीय मंत्री ने बुधवार लॉकडाउन-4 में ही हवाई यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है. 25 मई से उड़ानों की शुरुआत की जा रही है. इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यात्रा के लिए तय किराया और इससे जुड़ी शर्तें बताईं, साथ ही कहा कि अभी तक वंदे भारत मिशन के तहत 20 हजार से अधिक लोगों को वापस लाया गया है. इस दौरान नागरिक उड्डयन सचिव भी मौजूद रहे.

वास्तविक किराया पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले एयरलाइन कंपनियां अपने न्यूनतम और अधिकतम किराया अपनी वेबसाइट पर डाल देती थीं. अब हमने रेल किरायों को ध्यान में रखते हुए किराया तय करने के बारे में सोचा है, जो रियलिस्ट है. वह बोले, हमने वास्तविक किराया फिक्स किया है ताकि किसी के बिजनस को मुश्किल का सामना न करना पड़े.

मिडिल सीट खाली नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे?

हरदीप पुरी ने कहा कि मिडिल सीट खाली रखने के सवाल पर कहा, उड़ान के दौरान बीच की सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि हर उड़ान के बाद फ्लाइट को डिसइन्फेक्ट किया जाता है. यात्रियों और क्रू के लिए हर सावधानी बरती जाती है. अगर मिडिल सीट खाली छोड़ दें तो इसका भार यात्रियों पर जाएगा.

Flight routes have been classified into 7 - 1) Flight time less than 40 minutes, 2) 40 - 60 minutes, 3) 60 - 90 minutes, 4) 90 - 120 minutes, 5) 120 - 150 minutes, 6) 150 - 180 minutes, 7) 180 - 210 minutes. All routes within the country fall within these 7: Civil Aviation Min pic.twitter.com/gsVkWinh7F

ऐसे होगा उड़ानों का संचालन

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि गर्मियों के शेड्यूल 2020 के हिसाब से एक-तिहाई कपैसिटी के हिसाब से संचालन होगा. वहीं साप्ताहिक डिपार्चर 100 तक सीमित होगा. किराये को लेकर रूट्स को 7 सेक्शन में बांटा गया है, उसी के आधार पर किराया लिया जाएगा. दिल्ली से मुंबई का किराया यात्रा के लिए मिनिमम 3,500 और मैक्सिमम 10 हजार होगा, जो 90 मिनट से 120 मिनट की कैटिगरी में आती है.

The cabin crew will be required to be in full protective gear. Only one check-in bag will be allowed. Passengers should report before at least 2 hours before departure time. Fares will be regulated & will be in a fixed range: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/H9xqjDK3Ul

