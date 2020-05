Twitter पर अब नहीं किया जा सकेगा अभद्र भाषा का प्रयोग

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचलित ऐप ट्विटर ने खुद में नई बदलाव करने जा रहा है. इन दिनों लोग जमकर ट्विटर पर हर तरह की बात चाहें वो सपोर्ट में हो या चाहें किसी चीज के विरोध में को ट्विटर पर लिखकर जाहिर करते हैं.

लोग ट्विटर का इस्तेमाल जमकर करते हैं और एक-दूसरे के सपोर्ट में और विरोध में आकर ट्विटर पर हैशटेग का इस्तेमाल करने लगता है. पर इसी में कई लोग अभद्र भाषा का भी उपयोग करते देखे जाते हैं. जिसको लेकर ट्विटर सख्त हो गई है और कई ठोस कदम उठा रहे हैं.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020