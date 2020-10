JEE Main को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, अगले साल होगा बड़ा बदलाव

नई दिल्लीः केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने JEE Main की परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है. शिक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया है कि अगले साल होने वाली जेईई मेन्स (JEE Main 2021) की परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में होगी.

ट्विटर के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार ज्वॉइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) अगले वर्ष से जेईई मेन्स परीक्षा का आयोजन और क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा. इस फैसले को नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है.

शिक्षा मंत्री ने किया ट्वीट

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है कि 'NEP 2020 के विजन के मद्देनजर जेएबी (JAB) अगले वर्ष से जेईई मेन्स (JEE Main 2021) और भी कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करेगा. जो राज्य जेईई मेन्स (JEE Main 2021) के स्कोर के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन देते हैं, वहां की क्षेत्रीय भाषा को परीक्षा में शामिल किया जाएगा.'

In line with the vision of #NEP2020 , the Joint Admission Board (JAB) of #JEE (Main) has decided to conduct the JEE (Main) examination in more regional languages of India. @DG_NTA

This decision has far-reaching implications as Hon'ble PM Shri @narendramodi ji has pointed out that top-scoring countries in PISA examination use mother tongue as a medium of instruction. The decision of JAB will help students comprehend questions better & score higher. @DG_NTA

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 22, 2020