ख़बरों का TOP ANGLE: दुश्मनों की कब्र वाली ‘जल सुरंग’ तैयार, समंदर में चालाकी की तो मारा जाएगा China

OP ANGLE OF NEWS: Indian Navy has got the first cape of Varunastra to seize the tricks of China and Pakistan in the sea. This Varunastra is a world-first torpedo equipped with GPS, which is designed in India and made with indigenous technology - see #KhabronKaTopAngle #IndiaChinaWar #IndianNavy