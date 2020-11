Love Jihad पर Uttar Pradesh CM Yogi का सख्‍त फैसला, अध्‍यादेश मंजूर, 10 साल की सजा का प्रावधान

Yogi Cabinet of Uttar Pradesh has got approval on the draft of the Love Jihad Ordinance. Now in Uttar Pradesh, there will be a provision of strict punishment in the case of love jihad i.e. unlawful conversion or marrying by deception. #LoveJihad #UttarPradesh #LawAgainstLoveJihad