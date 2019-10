कलयुग के श्रवण कुमार: मां को स्कूटर से ही कराये तीर्थ, तय किया 48 हजार किलोमीटर का सफर

मैसूरु: मैसूरु के रहने वाले दक्षिणमूर्ति कृष्णा कुमार ने कुछ ऐसा किया कि अब दुनिया इन्हें श्रवण कुमार कह रही है.दक्षिणमूर्ति अब तक 18 से ज्यादा राज्यों में अपनी मां को घुमा चुके हैं और स्कूटर से ही लगभग 48,100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं. दक्षिणमूर्ति 16 जनवरी 2018 से मातृ सेवा संकल्प यात्रा पर हैं.

इनका सफर तब शुरु हुआ जब दक्षिणामूर्ति की मां ने इनसे हंपी जाने की अपनी इच्छा जाहिर की. दक्षिणामूर्ति ने बताया कि उनकी मां कभी अपने गांव से बाहर घूमने नहीं गई, लेकिन जब उनकी मां ने हंपी जाने की बात कहीं तो उन्होंने निश्चय किया कि वह अब अपनी मां के लिए ही जीएंगे. उन्होंने बताया कि उनके पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी. उसके बाद उनकी मां ने ही घर संभाला.

उसके बाद दक्षिणामूर्ति भी जॉब के लिए घर से बाहर निकल गए. लेकिन मां की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेंगलुरू में कर रहे बैंक की जॉब तक छोड़ दी.अपने पिता से गिफ्ट में मिली 20 साल पुराने स्कूटर चेतक से ही अपनी मां को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं. यह सुनने में किसी खूबसूरत कहानी से कम नहीं है. लेकिन इस कहानी को हकीकत में एक बेटे ने बदल दिया.

उनके इस काम को देख कर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया-

A beautiful story. About the love for a mother but also about the love for a country... Thank you for sharing this Manoj. If you can connect him to me, I’d like to personally gift him a Mahindra KUV 100 NXT so he can drive his mother in a car on their next journey https://t.co/Pyud2iMUGY

— anand mahindra (@anandmahindra) October 23, 2019